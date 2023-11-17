Председатель Следственного комитета поручил доложить о ненадлежащих условиях проживания людей в Амурской области

В средствах массовой информации сообщается, что в одном из домов на улице Дальневосточной города Благовещенска из-за коммунальной аварии в квартирах появилась сырость и плесень, однако соответствующие службы и организации не принимают меры к исправлению ситуации.
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