Политический вестник

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В Китае резко ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином

В Китае резко ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином

  Президент Украины Владимир Зеленский в интервью гонконгскому изданию South China Morning Post призвал Пекин оказать влияние на военную спецоперацию России и выразил желание провести прямые переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на этот счет.

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