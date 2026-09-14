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Олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных пообщался со школьниками Нового Уренгоя

Олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных пообщался со школьниками Нового Уренгоя

В Новом Уренгое 14 сентября во дворце спорта «Звездный» прошла пресс-конференция, где школьники встретились с волейбольными экспертами и олимпийским чемпионом Дмитрием Ильиных.

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