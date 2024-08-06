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Почему алмаз из «Титаника» считается проклятым, как он убил Марию-Антуанетту и Людовика XIV

Почему алмаз из «Титаника» считается проклятым, как он убил Марию-Антуанетту и Людовика XIV

Почему алмаз из «Титаника» считается проклятым, как он убил Марию-Антуанетту и Людовика XIV Алёна ЮрьеваВ мире драгоценностей существуют легенды, что обречённые камни могут приносить своим владельцам несчастья и бедствия.

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