Почему алмаз из «Титаника» считается проклятым, как он убил Марию-Антуанетту и Людовика XIV Алёна ЮрьеваВ мире драгоценностей существуют легенды, что обречённые камни могут приносить своим владельцам несчастья и бедствия.
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