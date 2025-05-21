Кардиолог Кокин объяснил, снижает ли молоко риск сердечно-сосудистых заболеваний

По словам врача, это миф Доказательных исследований, которые говорили бы о том, что потребление молока действительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на какой-то значительный процент — нет, сказал РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин.
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