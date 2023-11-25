Moneyman: 8% опрошенных россиян возьмут в долг для покупок в "черную пятницу"

Лишь 8% опрошенных россиян собрались взять кредит в банке, займ в микрофинансовой организации или в долг у знакомых и родственников для покупок в распродажу "черная пятница", которая стартовала 23 ноября и продлится до 23:59 26 ноября.
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