Кроссовер GAC GS5 был снят с российского конвейера в связи с прекращением поставок

Компания GAC прекратила поставки своего кроссовера GAC GS5 в Россию, сообщает пресс-служба компании. По словам представителя бренда, запасы закончились, поэтому дилеры сейчас распродают остатки этой модели на местном рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии