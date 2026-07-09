Новые ЖК в Казани появятся в Адмиралтейской слободе и на Назарбаева

Исполнительный комитет Казани утвердил изменения в проекты планировки двух территорий — в районе Старого русла реки Казанки и Адмиралтейской слободы, а также на участке, ограниченном улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады.
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