НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Новые ЖК в Казани появятся в Адмиралтейской слободе и на Назарбаева

Новые ЖК в Казани появятся в Адмиралтейской слободе и на Назарбаева

Исполнительный комитет Казани утвердил изменения в проекты планировки двух территорий — в районе Старого русла реки Казанки и Адмиралтейской слободы, а также на участке, ограниченном улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии