Новые ЖК в Казани появятся в Адмиралтейской слободе и на Назарбаева

Исполнительный комитет Казани утвердил изменения в проекты планировки двух территорий — в районе Старого русла реки Казанки и Адмиралтейской слободы, а также на участке, ограниченном улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады.