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Минобороны: ВС России уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне спецоперации

Российские силы уничтожили первый танк Leopard 1A5 в зоне спецоперации. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировали его на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

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