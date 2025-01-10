Россиянам напомнили сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ

Выпускники прошлых лет должны обратиться с документами в пункты регистрации Рособрнадзор напомнил, что подать заявление для участия в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2025 года необходимо до 1 февраля включительно.
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