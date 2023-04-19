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Партизан рассказал, что пенсионерки в Херсоне «подняли кипиш» и заставили ВСУ убрать артиллерию возле школы

Партизан рассказал, что пенсионерки в Херсоне «подняли кипиш» и заставили ВСУ убрать артиллерию возле школы

По словам члена подполья, протестующих разогнали, но не решились стрелять из орудия и позже «свернулись»ВСУ пытались разместить артиллерийское орудие в районе стадиона школы №57 на Карантинном острове в Херсоне, местные жители выступили с протестом.

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