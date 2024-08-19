Суперлуние и «Осетровая луна»: что ждать от ночного небесного шоу 19 августа Ольга ВайленкоВ ночь с 19 на 20 августа 2024 года россиян ожидает редкое астрономическое явление — Суперлуние, также известное как «Осетровая луна».