Суперлуние и «Осетровая луна»: что ждать от ночного небесного шоу 19 августа Ольга ВайленкоВ ночь с 19 на 20 августа 2024 года россиян ожидает редкое астрономическое явление — Суперлуние, также известное как «Осетровая луна».
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