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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Униона»

Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Униона»

В субботу «Бавария» примет «Майнц», дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вердером». В воскресенье «Байер» встретится дома с «Вольфсбургом».

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