Врачи ДРКБ успешно провели операцию по удалению опухоли и спинномозговой грыжи у новорожденного

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана медики успешно провели операцию на новорожденном, у которого обнаружено редкое сочетание заболеваний — тератома в крестцово-копчиковой области и спинномозговая грыжа.
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