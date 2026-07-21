Госдума приняла закон о запрете на проживание в России мигрантам с судимостью

В России серьезно ужесточают требования к получению гражданства. Госдума приняла закон, запрещающий иностранным гражданам получать гражданство РФ или вид на жительство (ВНЖ), если у них есть непогашенная или неснятая судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии