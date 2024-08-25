Юрист Кваша: арест Дурова – это попытка Франции получить доступ к данным Telegram

Эксперт объяснил, почему задержали миллиардера Управляющий партнёр бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша считает, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – это попытка спецслужб страны получить доступ к данным мессенджера.