Юрист Кваша: арест Дурова – это попытка Франции получить доступ к данным Telegram

Эксперт объяснил, почему задержали миллиардера Управляющий партнёр бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша считает, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – это попытка спецслужб страны получить доступ к данным мессенджера.
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