Ребенка с редкой патологией – удвоением желудка и пищевода – прооперировали в Иркутске

Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы провели операцию девочке, у которой была редкая патология – торакоабдоминальное удвоение желудка и пищевода, проявляющееся кистозными образованиями.
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