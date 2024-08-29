Дочь-подросток Даны Борисовой похвасталась результатом пластической операции

17-летняя дочь Даны Борисовой показала результат пластической операции «углы Джоли» Телеведущая Дана Борисова признавалась ранее, что не боится ложиться под нож пластических хирургов, чтобы достичь идеальной в ее понимании внешности.
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