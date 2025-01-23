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Царьград

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Пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский умер из-за проблем с сердцем

Пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский умер из-за проблем с сердцем

Журналист скончался в ноябре 2024 года.Стала известна причина смерти Антона Коробкова-Землянского. Напомним, что он скончался в ноябре 2024 года.

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