Закон и Порядок

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Украина – полигон глобалистов

Украина – полигон глобалистов

  Украина как полигон глобалистов Автор – Юрий Апухтин Длящиеся уже много лет на Украине процессы деградации государственных и общественных институтов, наукоемкой промышленности, социальной сферы и утраты суверенности происходят не сами по себе.

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