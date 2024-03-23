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Россия приготовила шикарный подарок для Макрона. Мест на кладбище хватит всем

Россия приготовила шикарный подарок для Макрона. Мест на кладбище хватит всем

Интересная жизнь с Vera Star Фото: dnepr-news.ru Пока весь мир смакует подробности расследования американских журналистов, сумевших доказать что жена президента Франции мужчина, и потешается над фото, где Макрон лупцует по боксерской груше, есть ряд серьезных вопросов связанных с Пятой республикой, которые улыбки не вызывают.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Я не желаю видеть могил французов!! Все тела загрузить в самолёт и скинуть над Францией. Пусть сами со своим говном разбираются
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12 час.
Дмитрий Касков
Вот именно.
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6 час.

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