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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Один человек был убит и двое других получили ранения, включая...

Соединенные Штаты Америки: Один человек был убит и двое других получили ранения, включая подозреваемого, в результате стрельбы в баре Kabuki Hibachi & Juicy Seafood & Bar, расположенном по адресу 749 Goodman Road в Хорн-Лейк, штат Миссисипи, поздно вечером 11 октября.

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