Соединенные Штаты Америки: Один человек был убит и двое других получили ранения, включая подозреваемого, в результате стрельбы в баре Kabuki Hibachi & Juicy Seafood & Bar, расположенном по адресу 749 Goodman Road в Хорн-Лейк, штат Миссисипи, поздно вечером 11 октября.