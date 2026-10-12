Соединенные Штаты Америки: Один человек был убит и двое других получили ранения, включая подозреваемого, в результате стрельбы в баре Kabuki Hibachi & Juicy Seafood & Bar, расположенном по адресу 749 Goodman Road в Хорн-Лейк, штат Миссисипи, поздно вечером 11 октября.
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