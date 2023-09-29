Еще раз о СССР

Anatoly Kiselev

"История не знает сослагательного наклонения. Рассуждать о том, «что было бы, если бы…» не имеет никакого смысла." Интересно кто это выдумал? Для чего тогда существуют объективные прогнозы и расчёты на будующее, и само сослагательное наклонение в русском языке? Хорошо, в Истории сослагательного наклонения нет, но в настояшем-то оно есть. Так что мы вполне можем предположить что было бы, если не развал СССР или хотябы в РФ сохранился социализм. А не было бы СВО, отката экономики назад в 90-е годы и т. д. и т. п. Можете добавить.