30 ноября 1939 года советские войска перешли финскую границу, начав войну, которая продлилась 105 дней.
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Автор считать не может не в три а два раза численность увеличилась.Да потери были ,но все равно победили,а чухонцы как были продажными так и остались хитрожопые.
А факты выковырял из хрущёвских архивов или из более поздних "работ"в 90-х ?