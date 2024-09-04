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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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АЕК предложил контракт Марсьялю. Экс-форвард «МЮ» может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

По информации Sport24.gr, интерес к бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» проявляет АЕК. 28-летнего француза готовы сделать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба – ему уже предложили контракт.

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