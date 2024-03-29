Больше 100 предупреждений вынес Россельхознадзор хозсубъектам в Тверской и Ярославской областях

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям на территориях подконтрольных регионов проводятся наблюдения за соблюдением контролируемыми лицами обязательных требований при перевозке подкарантинной продукции.
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