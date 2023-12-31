Лавров: Запад попытался срежиссировать захват власти в Сербии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал масштабные митинги оппозиции в Сербии попыткой Запада «срежиссировать незаконный захват власти» из-за недовольства успехами главы государства Александра Вучича среди избирателей.
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