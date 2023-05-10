Слово и дело

9 398 подписчиков

Невролог Хорошев объяснил головные боли недостатком воды в рационе

Невролог Хорошев объяснил головные боли недостатком воды в рационе

Нарушение питания головного мозга зачастую приводит к возникновению мигрени. Избавиться от недуга в некоторых случаях поможет простая вода, рассказал невролог Павел Хорошев в эфире радио Sputnik.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх