Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что при покупке приватизированной квартиры покупатели рискуют столкнуться с претензиями со стороны бывших жильцов, которые сохранили право пожизненного проживания.