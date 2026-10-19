Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что при покупке приватизированной квартиры покупатели рискуют столкнуться с претензиями со стороны бывших жильцов, которые сохранили право пожизненного проживания.
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