Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Для гостей подготовят выступления более 100 лекторов и экспертов В конце июня в парке «Ходынское поле» состоится фестиваль «День молодежи», где планируются выступления лекторов, образовательные мероприятия, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и другие активности.