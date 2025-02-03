Президент Эквадора поручил закрыть границы и милитаризовать порты перед выборами

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил на своей странице в соцсети X, что поручил закрыть границы страны с 8 по 10 февраля и милитаризовать порты в целях безопасности перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 февраля.
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