Ракетная угроза в Брянской области: жителей просят соблюдать меры безопасности и не покидать дома.Ночью 22 октября ракетная опасность накрыла всю территорию Брянской области гигантским куполом.
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