В смоленских деревнях проведут паспортизацию дорог

Речь идет о населенных пунктах Шаломино и Ново-Михайловское Сотрудники прокуратуры выяснили, что дороги по улицам Молодежная в деревне Шаломино и Воронинская в деревне Ново-Михайловское являются дорогами общего значения и принадлежат паспортизации.