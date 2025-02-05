В смоленских деревнях проведут паспортизацию дорог

Речь идет о населенных пунктах Шаломино и Ново-Михайловское Сотрудники прокуратуры выяснили, что дороги по улицам Молодежная в деревне Шаломино и Воронинская в деревне Ново-Михайловское являются дорогами общего значения и принадлежат паспортизации.
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