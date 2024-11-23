Пожар в больнице, споры о турналоге и визит Медведева. Итоги недели от РИА «Новый День»

Новостная повестка уходящей недели была насыщена событиями. Свердловскую область посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в Екатеринбурге случился пожар в больнице, депутаты спорили о туристическом налоге, а правоохранители распутывали резонансные преступления.
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