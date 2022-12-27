Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Нурбек Карабала о бое Резников – Кошкин: «Артем сделал то, что лучше всего умеет»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в интервью «Вестнику ММА» поделился своим мнением о победе Артема Резникова против Андрея Кошкина в полуфинале гран-при АСА: «Кошкин хорош в ударке, я помню его еще с 2012 года с чемпионата мира в Кракове.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх