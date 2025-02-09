В Кремле не подтвердили и не опровергли заявления Трампа о разговоре с Путиным

По словам Пескова, в последнее время «возникает много коммуникаций по разным каналам»Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
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