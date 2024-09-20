Завершено расследование убийства в Донецке американца Рассела Бентли

В пытках и убийстве обвиняются четверо военных ВС РФ.фото: sledcom.ru--> Следственный комитет установил обстоятельства и подозреваемых в убийстве в Донецке американского волонтёра Рассела Бентли, сообщает 20 сентября пресс-служба СК РФ.
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