С начала года в бюджет Петербурга поступило почти 440 млрд рублей

Беглов подчеркнул, что городское правительство не намерено сокращать расходы на развитие города. За первые четыре месяца текущего года в бюджет Петербурга поступило 438 млрд рублей, что на 168% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Беглов подчеркнул, что городское правительство не намерено сокращать расходы на развитие города. За первые четыре месяца текущего года в бюджет Петербурга поступило 438 млрд рублей, что на 168% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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