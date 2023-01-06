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Мика Хаккинен о шансах Риккардо вернуться в «Ф-1»: «Он в очень трудной ситуации. Командам вроде «Макларена» нужен победитель»

Мика Хаккинен оценил вероятность возвращения Даниэля Риккардо в «Формулу-1». Австралиец покинул «Макларен» и занял должность третьего пилота «Ред Булл».

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