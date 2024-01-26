Жених испортил свою свадьбу, рассказав дружке тайну невесты

Приятно, когда вас выделают среди других друзей и просят быть подружкой невесты или шафером на свадьбе, правда? Подружка невесты из этой истории старалась изо всех сил, чтобы сделать свадьбу подруги идеальной, но перед самым началом бросила мероприятие на произвол судьбы, ведь узнала правду, которую от нее скрывали:"Я встречалась со своим бывшим парнем Джоном четыре года.