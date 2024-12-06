В Тамбове без вести пропал 81-летний мужчина

В Тамбове без вести пропал 81-летний Николай Сергеевич Булгаков, проживающий в областном центре. 5 декабря 2024 года мужчина ушёл из дома и не вернулся, сообщают в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".
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