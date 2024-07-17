Матвей Мичков перешел в "Филадельфию" из СКА

Российский нападающий Матвей Мичков, недавно перешедший в "Филадельфию" из СКА, выразил благодарность своему бывшему клубу за предоставленную ему возможность выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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