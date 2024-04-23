Омбудсмен Дагестана призвал разобраться в ситуации с избиением 13-летней девочки

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев призвал правоохранителей разобраться в ситуации с избиением несовершеннолетней школьницы из Петербурга, которая является уроженкой Дагестана, — информирует Патрульный Петербурга.
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