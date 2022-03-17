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Бой Роуз Намаюнас – Карла Эспарза состоится 7 мая на UFC 274

Стала известна дата возвращения в октагон чемпионки UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас. 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе она подерется с бывшей чемпионкой дивизиона Карлой Эспарзой.

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