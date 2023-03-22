Стеклодувы постарались

"Мастерская стекла", которая находилась в самом центре поселка Кабардинка, куда любили заходить отдыхающие, чтобы посмотреть, как рождаются стеклянные изделия, поменяла свой формат! Она переехала на скалу, с которой открывается живописнейшее море.