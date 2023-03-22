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Стеклодувы постарались

Стеклодувы постарались

"Мастерская стекла", которая находилась в самом центре поселка Кабардинка, куда любили заходить отдыхающие, чтобы посмотреть, как рождаются стеклянные изделия, поменяла свой формат! Она переехала на скалу, с которой открывается живописнейшее море.

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