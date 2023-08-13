Пилотируемых полётов к Луне не было! Россия готова официально разоблачить главную космическую аферу ХХ века.

Давно уже известно, что это очередная пиндосская ложь. Доказано и опубликовано - пусть дураки тешат себя иллюзиями. Не было америкосов на Луне! Если только на батутах запрыгнули - движков-то у них до сих пор нет,)))))😜

Игорь Василевский

Люда, снимите их шаги на обычную камеру и прокрутите не 24 кадра в сек, а 18... Вы таких чудес там увидите... ЧТо и в воздухе висеть будут... Пошто Кубрика, того, кто Механического апельсина снял, на рандеву в ангелами отправили скоропостижно? Здоровенного мужика? Имел наглость сообщить, что кину про луну снимали у него в студии. Ну, а Голливуд умеет мультики снимать. Ну, а что бы СССР молчал, ему помогли денюшкой - кредитами почти беспроцентными, да технологиями. НАСА это ведь как и пентагон - пылесос для распила денег... Но кое что агентство и, надо сказать, на оставшиеся грошики - много делает. Одни телескопы чего стоят... А зонды разные... Но программа Аполлон... Где космонавты входят типа в шахту лифта и по коридору быстенько перемещаются для эвакуации в безопасное место.. Мистификация грандиозная.