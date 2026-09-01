Cyprus Mail: Родственники пропавших устроили стычку с береговой охраной

На Кипре родственники 20 пропавших пассажиров затонувшего 30 августа парома устроили стычку с береговой охраной.
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