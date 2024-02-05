В Крыму появилась на свет альпака «в солнцезащитных очках»

В зоопарке Бахчисарая родился милый детеныш альпаки в солнцезащитных очках. Необычный рисунок на мордочке очень удивил сотрудников парка, поэтому они сразу решили назвать малышку Модницей, рассказал директор Виктор Жиленко.
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