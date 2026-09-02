⛪️ Мусульманская архитектура, сельджукская резьба и христианские фрески: «Храм всех религий» отреставрируют в Судаке Святыня расположена на территории Генуэзской крепости и сейчас остается действующим музеем.
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