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Великобритания выделит 135 миллионов долларов на поддержку Украины

Великобритания выделит 135 миллионов долларов на поддержку Украины

Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) на поддержку противовоздушной обороны Украины, включая ракеты к системам Patriot.

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